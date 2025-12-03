EIOPA, supervisor de seguros, propone una alerta de riesgos de catástrofe para inmuebles

Fráncfort (Alemania), 3 dic (EFE).- EIOPA, el organismo supervisor del sector asegurador y de las pensiones ocupacionales europeo, propone una herramienta para que los ciudadanos europeos puedan saber el riesgo que tienen sus inmuebles de sufrir los efectos de una catástrofe natural.

EIOPA informó este miércoles de que esta herramienta, llamada PROTECT (proteger en inglés) ayudará a los propietarios de inmuebles, personas o empresas, a protegerse y a proteger el inmueble de catástrofes como inundaciones, tormentas, incendios y terremotos.

Esta herramienta «estaría disponible para todos los ciudadanos europeos para ayudarles a entender mejor cómo el cambio climático puede afectar a los edificios residenciales y comerciales» y qué pueden hacer, añade EIOPA.

Si no se hace nada, los seguros de ciertas áreas se van a volver inasequibles o indisponibles, algo que tendrá serias implicaciones para comunidades y economías locales, alerta el supervisor.

Los europeos podrán usar la herramienta por ejemplo al comprar una propiedad o al contratar un seguro.

Las temperaturas globales aumentan y Europa es el continente que más rápido se calienta, según EIOPA. EFE

