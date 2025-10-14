Ejército alemán encarga a Rheinmetall seis hospitales de campaña por 300 millones de euros

1 minuto

Berlín, 14 oct (EFE).- La empresa armamentística alemana Rheinmetall ha recibido el encargo de las Fuerzas Armadas de Alemania de entregarle seis hospitales de campaña, valorados en 300 millones de euros, informó este martes la compañía germana.

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Uso de las Fuerzas Armadas Alemanas pidió a la compañía con sede en Düsseldorf, en el oeste alemán, esas «instalaciones sanitarias de alta movilidad para los militares alemanes», que comenzarán a recibirlas en 2029, según un comunicado de Rheinmetall.

«Cada una de las instalaciones sanitarias consta de un total de once vehículos con los correspondientes contenedores multifuncionales», según las descripciones de los hospitales de campaña que ofrece la empresa.

Esos sistemas permiten la atención quirúrgica de urgencia y los cuidados intensivos en las inmediaciones de fuerzas terrestres mecanizadas, de acuerdo con Rheinmetall.

Entre esos equipos, compuestos por varios camiones militares de Rheinmetall MAN, habrá instalaciones sanitarias que estarán a disposición en Lituania para la brigada mecanizada, parte de la 10ª División Acorazada, que Alemania tiene actualmente en fase de despliegue en ese país báltico. EFE

