Ejército alemán podrá interceptar y derribar drones que escapen al control de la policía

Berlín, 19 nov (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, informó este miércoles de la aprobación en Consejo de Ministros de la posibilidad de asistencia de las Fuerzas Armadas en la interceptación y derribo de vehículos no tripulados y de la creación de una unidad especial de defensa antidrones dentro de la policía, como respuesta a esta nueva amenaza híbrida.

«Sabemos que algunos de estos drones también son controlados por potencias extranjeras. Rusia desempeña naturalmente un papel en ello y queremos equiparnos lo mejor posible contra ello», dijo el ministro en una comparecencia ante la prensa, al subrayar la importancia de la nueva ley de seguridad aérea para que Alemania pueda defenderse contra el sabotaje y el espionaje.

Dobrindt se refirió a las diferentes tipologías de aparatos no tripulados, al afirmar que en lo que respecta a los clásicos cuadricópteros, que aún en sus versiones más grandes no dejan de ser drones de consumo, la policía debe saber actuar frente a estos aparatos

No obstante, hay vehículos no tripulados «que van mucho más allá, que se encuentran en el ámbito de los grandes drones manipulados, lo cual dificulta su detección, o que entran en el ámbito militar, y para la defensa contra este tipo de drones se necesita el apoyo correspondiente del ejército», subrayó.

La nueva ley de seguridad aérea permite por lo tanto a las Fuerzas Armadas en el marco de la asistencia «combatir, interceptar e incluso derribar en Alemania drones» que escapen al control de la policía.

Matizó que «no todos los avistamientos de drones suponen automáticamente una amenaza», pero sí que cada avistamiento «puede convertirse en una amenaza» y, por lo tanto, es necesario reaccionar en consecuencia.

Se refirió al aumento de los avistamientos de drones en Alemania en las últimas semanas y meses, que han obligado, en el caso de algunos aeropuertos, a interrumpir el tráfico aéreo durante unas horas, aunque también se han detectado este tipo de aparatos sobrevolando otras zonas.

En cuanto a la nueva unidad de defensa antidrones dentro de la policía, aseguró que entrará en funcionamiento ya este año y que el actual equipamiento de las fuerzas de seguridad se está reforzando considerablemente precisamente para responder a este aumento de avistamientos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Boris Pistoirus, calificó de importante esta nueva ley de seguridad aérea, que establece las regulaciones para adoptar medidas concretas.

No obstante, advirtió de que «a corto plazo no habrá una protección al cien por cien contra los drones, especialmente los que se lanzan desde el territorio nacional». EFE

