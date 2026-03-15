Ejército colombiano captura a un cabecilla de la guerrilla y rescata a un menor reclutado

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Bogotá, 15 mar (EFE).- El Ejército colombiano capturó a un cabecilla de una de las disidencias de las FARC y rescató a un menor de edad reclutado por ese grupo armado en una operación en el departamento de Caquetá (sur), informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

La acción se llevó a cabo en el caserío de Remolinos del Orteguaza, en zona rural de Florencia, capital departamental, donde tropas del Ejército «lograron la recuperación de un menor de edad y la captura de un cabecilla de los grupos criminales de alias ‘Calarcá'», señaló el ministro en X.

‘Calarcá’, cuyo nombre de pila es Alexander Díaz Mendoza, es uno de los jefes de las disidencias de las FARC que integran el llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales facciones surgidas tras la desmovilización de esa guerrilla y que actualmente mantiene diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

Según el ministro de Defensa, durante la operación fue «neutralizada esta comisión armada que venía generando intimidación en la zona».

Las tropas del Ejército también incautaron un arsenal compuesto por ocho fusiles, una ametralladora M60, 3.981 cartuchos de diferentes calibres, 32 cargadores, dos artefactos explosivos y 30 elementos de intendencia.

El ministro afirmó que estas disidencias continúan «cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad al usar menores reclutados de manera sistemática para la violencia».

«Reclutar a un menor para la violencia es un acto inhumano; recuperarlo de los grupos armados ilegales es salvar una vida y devolverle futuro a Colombia», añadió el jefe de la cartera de Defensa.

Caquetá es una zona estratégica del sur de Colombia donde operan varias de las disidencias de las FARC que se disputan el control de corredores utilizados para el narcotráfico y otras economías ilegales hacia la Amazonía y la frontera con Brasil y Perú. EFE

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