Ejército colombiano pierde contacto con numeroso grupo de militares en zona de conflicto

1 minuto

Bogotá, 11 may (EFE).- Un numeroso grupo de militares colombianos permanece incomunicado desde el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur), debido a presuntas fallas en las comunicaciones ocasionadas por las malas condiciones meteorológicas, informó este lunes el Ejército.

«Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva No. 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona», señaló la institución en un mensaje publicado en X.

El Ejército no precisó cuántos militares componen el grupo con el que se perdió contacto, pero medios locales aseguran que al parecer son más de 60. EFE

pc/joc/cpy