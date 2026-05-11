Ejército colombiano pierde contacto con numeroso grupo de militares en zona de conflicto

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Bogotá, 11 may (EFE).- Un numeroso grupo de militares colombianos permanece incomunicado desde el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur), debido a presuntas fallas en las comunicaciones ocasionadas por las malas condiciones meteorológicas, informó este lunes el Ejército.

«Desde la noche del pasado viernes tropas del Batallón de Infantería de Selva No. 24 están incomunicadas por la red interna de comunicaciones en el área general de El Retorno, Guaviare, al parecer por fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona», señaló la institución en un mensaje publicado en X.

El Ejército no precisó cuántos militares componen el grupo con el que se perdió contacto, pero medios locales aseguran que al parecer son más de 60 de dos pelotones diferentes.

A pesar de que en el Guaviare tienen presencia disidencias de las FARC, el Ejército aclaró que «en esa área no se han registrado combates contra las estructuras que delinquen en la zona», como el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

En agosto del año pasado, el EMC secuestró a 34 militares en la misma zona después de que el Ejército abatiera a Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes de ese grupo armado ilegal, aunque los dejaron en libertad tres días después.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.

El Guaviare, caracterizado por su densa geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.

Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades. EFE

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