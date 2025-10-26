Ejército confirma «retirada táctica» de «algunas posiciones» en último bastión en Darfur

2 minutos

Jartum, 26 oct (EFE).- El Ejército sudanés se retiró de «algunas de sus posiciones» en la ciudad de Al Fasher, su último baluarte en Darfur, en el oeste del país, «por motivos tácticos», confirmaron este domingo a EFE fuentes militares poco después de que los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmaran haber tomado el principal cuartel de los militares en la urbe.

«El Ejército se retiró de algunas posiciones en Al Fasher por motivos tácticos», aseguraron las fuentes militares a EFE, si bien subrayaron que «los combates aún continúan en la ciudad», capital del estado de Darfur Norte.

Las FAR aseguraron este domingo haber capturado el cuartel general de la Sexta División de Infantería sudanesa en Al Fasher, punto clave de esa ciudad que los paramilitares asedian y atacan a diario desde hace un año y medio por su importancia estratégica.

Los paramilitares consideraron en un comunicado que su control de ese cuartel representa «un punto de inflexión decisivo en el curso de las batallas libradas» con el Ejército, cuya derrota en esa urbe permitiría a las FAR imponer el control del gobierno paralelo que anunciaron recientemente sobre los cinco estados de Darfur.

Al Fasher, que acoge a cientos de miles de desplazados por la guerra está bajo asedio y continuos bombardeos de los paramilitares desde mediados de 2024, fecha desde la cual se ha informado de casos de malnutrición y hasta muerte de decenas de personas por hambruna.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.

El nuevo avance de los paramilitares coincide con presiones de parte de Estados Unidos, entre otros países mediadores en el conflicto como Egipto y Arabia Saudí, para alcanzar un acuerdo de alto el fuego humanitario en la guerra que ha devastado el país africano. EFE

az-fa/ijm/alf