Ejército confirma que hay tropas terrestres en ciudad de Gaza, «principal basión de Hamás»
1 minuto
Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás y que considera el «principal bastión» de este grupo islamista.
En una sesión informativa con medios extranjeros, un oficial militar israelí indicó que si bien las tropas llevan semanas operando en las afueras de la capital gazatí, anoche el Ejército profundizó sus operaciones dentro de la ciudad. EFE
