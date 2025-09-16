The Swiss voice in the world since 1935

Ejército confirma que hay tropas terrestres en ciudad de Gaza, «principal basión de Hamás»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás y que considera el «principal bastión» de este grupo islamista.

En una sesión informativa con medios extranjeros, un oficial militar israelí indicó que si bien las tropas llevan semanas operando en las afueras de la capital gazatí, anoche el Ejército profundizó sus operaciones en el centro de la ciudad.

«Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno», dijo el oficial, que prefirió mantener el anonimato.

El paso dado por las tropas este lunes por la noche en la ciudad, donde se registraron intensos bombardeos, fue «una transición a la siguiente fase, a la fase principal, del plan para la cuidad de Gaza», dijo el oficial, siguiendo las instrucciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que aprobó a mediados de agosto invadir la urbe, donde vivían entonces un millón de personas.

Esta fase llega, indicó el oficial, después de semanas operando en las afuera de la ciudad, donde las fuerzas israelíes eliminaron «objetivos claves» y volaron edificios en los que, según asegura, operaba Hamás, para preparar la invasión terrestre.

De esta manera, calcula que ya controla el 40 % de las zonas alrededor de la capital. A medida que avance, el Ejército espera encontrar allí a entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás, en una ciudad que el oficial calificó del «principal bastión» de esa organización, tanto antes como después del 7 de octubre de 2023.

«Bajo las calles hay una vasta red de túneles e infraestructura terrorista que aún no ha sido desmantelada», dijo el oficial, que detalló que actualmente operan allí dos divisiones y que en los próximos días se sumarán más.

El Ejército calcula que en torno a 350.000 personas (lo cifra en un 40 % de la población) han abandonado la ciudad desde que Israel aprobó tomarla y acusa a Hamás de intentar bloquear su evacuación, aunque no ofrece pruebas al respecto.

Preguntado sobre si llamarán a más tropas para unirse a la toma de la capital gazatí, el oficial indicó que ya se han convocado decenas de miles de reservistas en las últimas semanas y es un proceso que continúa. Muchos de ellos, indicó, fueron destinados en otros lugares, como Cisjordania y el norte de Israel. EFE

mt/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR