Ejército confirma que hay tropas terrestres en ciudad de Gaza, «principal basión de Hamás»

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás y que considera el «principal bastión» de este grupo islamista.

En una sesión informativa con medios extranjeros, un oficial militar israelí indicó que si bien las tropas llevan semanas operando en las afueras de la capital gazatí, anoche el Ejército profundizó sus operaciones en el centro de la ciudad.

«Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno», dijo el oficial, que prefirió mantener el anonimato.

El paso dado por las tropas este lunes por la noche en la ciudad, donde se registraron intensos bombardeos, fue «una transición a la siguiente fase, a la fase principal, del plan para la cuidad de Gaza», dijo el oficial, siguiendo las instrucciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu, que aprobó a mediados de agosto invadir la urbe, donde vivían entonces un millón de personas.

Esta fase llega, indicó el oficial, después de semanas operando en las afuera de la ciudad, donde las fuerzas israelíes eliminaron «objetivos claves» y volaron edificios en los que, según asegura, operaba Hamás, para preparar la invasión terrestre.

De esta manera, calcula que ya controla el 40 % de las zonas alrededor de la capital. A medida que avance, el Ejército espera encontrar allí a entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás, en una ciudad que el oficial calificó del «principal bastión» de esa organización, tanto antes como después del 7 de octubre de 2023.

«Bajo las calles hay una vasta red de túneles e infraestructura terrorista que aún no ha sido desmantelada», dijo el oficial, que detalló que actualmente operan allí dos divisiones y que en los próximos días se sumarán más.

El Ejército calcula que en torno a 350.000 personas (lo cifra en un 40 % de la población) han abandonado la ciudad desde que Israel aprobó tomarla y acusa a Hamás de intentar bloquear su evacuación, aunque no ofrece pruebas al respecto.

Preguntado sobre si llamarán a más tropas para unirse a la toma de la capital gazatí, el oficial indicó que ya se han convocado decenas de miles de reservistas en las últimas semanas y es un proceso que continúa. Muchos de ellos, indicó, fueron destinados en otros lugares, como Cisjordania y el norte de Israel. EFE

