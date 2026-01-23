Ejército danés continuará las maniobras en Groenlandia con los aliados durante todo 2026

Copenhague, 23 ene (EFE).- Las maniobras del Ejército danés en Groenlandia para reforzar la seguridad y la presencia militar en la isla ártica continuarán durante todo el año, junto con países aliados de la OTAN, informó este viernes el mando militar de este país nórdico.

Varios países europeos como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y los nórdicos han enviado la última semana soldados a este territorio autónomo danés con el objetivo final de participar en las maniobras ‘Arctic Endurance’, que suponen una continuación de las actividades militares iniciadas el año pasado.

«La tarea de esos países consiste inicialmente en explorar las posibilidades para apoyar ‘Arctic Endurance’, que está planeado que dure todo 2026 en y alrededor de Groenlandia», señaló el mando del Ejército danés en un comunicado.

Las autoridades militares danesas añadieron que más países de la OTAN han mostrado interés en enviar equipos de reconocimiento a la isla ártica y que se espera que se incorporen a lo largo del año a las maniobras, que incluyen ejercicios por tierra, mar y aire.

El Ejército danés resaltó que el núcleo de las maniobras lo forman los 90 soldados que conforman el Comando Ártico, a los que se han añadido otros enviados desde Dinamarca, pero sin especificar ninguna cifra.

Según el canal danés TV2, alrededor de 300 soldados daneses han llegado a la isla la última semana y han sido distribuidos entre Nuuk, la capital, y Kangerlussuaq (oeste).

Entre sus tareas figura la protección de infraestructura crítica y patrullas de reconocimiento.

Una fragata se ha unido también al cuadro fijo de embarcaciones patrulleras que se encuentran de forma permanente junto a Groenlandia y las Islas Feroe, el otro territorio autónomo danés, y algunas de ellos participan estos días en unas maniobras cerca de Islandia con la fragata francesa ‘Bretaña’.

Además, varios cazas F-35 del Ejército danés realizarán patrullas de reconocimiento en Islandia y la costa este groenlandesa.

Las tensiones provocadas por el reiterado interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en anexionarse Groenlandia, apelando a motivos de seguridad nacional y el descuido en la defensa del Ártico, hicieron que Dinamarca y varios de sus aliados decidieran reforzar la presencia militar en la isla la última semana.

Trump anunció aranceles como represalia a esos países, pero descartó finalmente esa medida y el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia, después de anunciar hace dos días que trabajaba en un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y que había conseguido «todo» lo que quería.

Se trata de «un acuerdo para la seguridad nacional e internacional» y «a largo plazo», que está en fase avanzada y será hecho público pronto, aseguró Trump.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, insistió este viernes en que lo que se ha establecido es un marco, pero no un acuerdo en sí, que aún debe ser negociado con Dinamarca y Groenlandia.

Rasmussen y su colega groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pactaron la semana pasada en Washington -en una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance- crear un grupo de trabajo conjunto para estudiar las preocupaciones de seguridad de EE.UU. sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla. EFE

