Ejército de Ecuador detiene a alias ‘Tío Luis’, presunto miembro de Los Choneros

Quito, 25 ene (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador detuvieron en la ciudad costera de Babahoyo, provincia de Los Ríos, a un ciudadano conocido como alias ‘Tío Luis’, presuntamente vinculado al grupo criminal Los Choneros, durante una operación militar ejecutada con apoyo de inteligencia, informó este domingo el Ministerio de Defensa.

La intervención se realizó en el sector Clemente Baquerizo, donde efectivos del Ejército Ecuatoriano detuvieron al sospechoso, señalado como presunto expendedor de droga.

En el registro de la vivienda en la que le encontraron se incautó marihuana, quince relojes, tres teléfonos celulares y cinco armas blancas.

Los indicios fueron levantados conforme a los procedimientos establecidos y puestos a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, añadieron las Fuerzas Armadas.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un ‘conflicto armado interno’ que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas».

Organizaciones criminales como Los Choneros, una de las más activas en el país, están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora. EFE

