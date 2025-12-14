Ejército de Ecuador halla 2 campamentos de minería ilegal en zona fronteriza con Colombia

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 dic (EFE).- El Ejército ecuatoriano encontró y destruyó dos campamentos donde presuntamente se realizaban actividades de minería ilegal ubicados en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este sábado la institución.

El hallazgo se produjo específicamente cuando militares de la Brigada de Selva 19 Ñaño realizaban una operación militar de reconocimiento ofensivo en el sector El Diamante, de Sucumbíos.

En los campamentos también se encontraron dos dragas artesanales, dos motores, 60 galones de combustible (227 litros), 60 metros de manguera y otras herramientas e insumos para la minería ilegal.

«Estas acciones permiten afectar directamente las economías ilegales, proteger el ambiente y fortalecer la seguridad en la zona de frontera», señalaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de la red social X.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negaron su participación.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas también han realizado operaciones contra la minería ilegal en zonas costeras y andinas del país, en las que se han destruido decenas de campamentos.

En octubre, el Gobierno declaró el «fin» de esta actividad ilícita en la localidad de Buenos Aires, en la provincia norteña de Imbabura, y envió el contingente a otras partes del territorio nacional, donde se ha descubierto que estarían operando Los Lobos y Los Choneros, los dos grupos criminales más grandes del país. EFE

cbs/jrh