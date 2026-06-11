Ejército de Ecuador incauta más de 22.700 litros de diésel que transportaba un tanquero

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Quito, 11 jun (EFE).- El Ejército de Ecuador incautó casi 6.000 galones de diésel (22.700 litros) que eran transportados en un tanquero con documentación presuntamente irregular en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, según informó este jueves el Ministerio de Defensa.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Palanda, donde los militares interceptaron un vehículo tipo tanquero que movilizaba el combustible y detuvieron a su conductor.

La institución señaló que la incautación busca afectar las cadenas de abastecimiento vinculadas a actividades ilícitas que operan en el sur del país y el combustible quedó bajo custodia de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal. EFE

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