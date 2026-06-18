Ejército de Ecuador suma 3 helicópteros y un avión multipropósito para tareas de seguridad

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Quito, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador entregó al Ejército tres helicópteros multipropósito AIRBUS H225 y un avión bimotor multipropósito PZL M28, para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

Con esa entrega, según la institución, Ecuador «da un salto histórico y sin precedentes en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa» en medio de la lucha contra el crimen organizado.

Las nuevas aeronaves potenciarán las operaciones de asalto aéreo, transporte y despliegue de tropas, evacuaciones médicas, búsqueda y rescate, operaciones nocturnas y transporte de carga y abastecimientos.

Asimismo, fortalecerán la capacidad del Estado para apoyar al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado de las prisiones, en el traslado de presos a cualquier punto del país.

Además, apoyará a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la atención de emergencias y el transporte de ayuda humanitaria ante eventos naturales.

La nueva entrega se suma a los dos helicópteros H225 recibidos en marzo de 2025 y permitirá completar la incorporación de los cinco helicópteros adquiridos al fabricante francés Airbus Helicopters.

Asimismo, el Gobierno prevé la entrega de un segundo avión PZL M28 en julio próximo, consolidando uno de los procesos de fortalecimiento aéreo más importantes de los últimos años, avanzó el Ministerio.

Los helicópteros H225 cuentan con capacidad para transportar hasta 23 personas, pueden movilizar cargas externas de hasta 4.750 kilogramos, alcanzar velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora y operar durante más de cinco horas de vuelo.

Esas características los convierten «en plataformas estratégicas para el despliegue inmediato de tropas y la respuesta ante escenarios de alta complejidad», indicó.

El avión bimotor multipropósito PZL M28 tiene capacidad para transportar hasta 19 personas o seis camillas para evacuaciones médicas, alcanza velocidades de hasta 355 km/h y posee una autonomía de hasta 1.200 kilómetros, permitiéndole operar durante más de cinco horas continuas, incluso en condiciones climáticas extremas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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