Ejército de México mata al poderoso narco «El Mencho» Oseguera y estalla ola de violencia

5 minutos

El ejército mexicano mató el domingo al poderoso capo del narcotráfico Nemesio «El Mencho» Oseguera, en un operativo destinado a detenerlo que desató una ola de violencia en varias partes del país y un llamado a la calma de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En prevención de una posible agravación de la violencia, al menos 8 de los 32 estados de México suspendieron el lunes las clases presenciales y el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

Tras las detenciones de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán «El Chapo» en 2016 e Ismael «Mayo» Zambada en 2024 -ambos actualmente encarcelados en Estados Unidos-, «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era el narco mexicano más buscado por Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

«Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar en una operación (…) en que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera», confirmó en X la portavoz del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en el oeste de México, y murió «durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México», informó el ejército mexicano.

En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

– Guadalajara, paralizada –

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia en 20 estados del país.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde por la noche se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población en X pidiendo mantenerse «informados y en calma».

«Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos», explicó a AFP María Medina, empleada de una tienda de conveniencia incendiada por individuos armados en Guadalajara, capital del Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

Tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse, la ciudad quedó paralizada.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

«Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos. Me sorprendió porque son las 6 de la tarde y lo que sucedió fue a las 10 de la mañana», afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20H00 (02h00 GMT del lunes) casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

– Presión de Trump –

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos decidieron cancelar decenas de vuelos al país.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau se congratuló por este «gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo». «Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana», escribió en X.

La muerte del «Mencho» ocurre en un contexto de gran presión de Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país y de acusaciones a Sheinbaum no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El cártel del «Mencho» fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

