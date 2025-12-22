Ejército de Sudán lanza campaña de ataques con drones contra paramilitares FAR en Kordofán

Jartum, 22 dic (EFE).- El Ejército de Sudán inició este lunes una campaña de ataques con drones contra varias localidades del estado de Kordofán del Oeste, en el sur del país y controlado casi por completo por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en medio de una intensificación de los combates en esta vasta región disputada.

Fuentes militares dijeron a EFE bajo condición de anonimato que las aeronaves no tripuladas del Ejército sudanés destruyeron varios vehículos de combate y mataron a un número indeterminado de combatientes en localidades de Kordofán del Oeste, como Abu Zabad, Abu Qalb y Al Mahfura.

Asimismo, las tropas regulares también están tratando de estrechar el cerco sobre los paramilitares en los municipios de Al Jaui y Nahud, fronterizos con Kordofán del Norte, un estado que está muy disputado entre ambos bandos en conflicto iniciado en abril de 2023.

Por su parte, los comités de resistencia de Kordofán del Oeste -una organización comunitaria que se dedica al monitoreo de violaciones de derechos humanos y prestar ayuda a la población civil- indicaron en un comunicado que los paramilitares atacaron las aldeas de Zanara, Dandana, Al Tawun y Um Yadada, en la zona occidental del estado.

Según la nota, las FAR lanzaron «una campaña generalizada de abusos» y emplearon «tácticas como el secuestro, la detención de ciudadanos y exigieron rescates exorbitantes por su liberación», al tiempo que también perpetraron saqueos.

Además, denunciaron que los paramilitares movilizaron equipos de técnicos de mercenarios extranjeros -presuntamente colombianos- para operar un sistema de drones desde el Hospital de Referencia Al Nahud, una instalación que a finales de noviembre fue convertido en una base militar y ahora la usa para protegerse de los ataques aéreos.

Tras hacerse con el control total de la región occidental de Darfur, las FAR centraron su campaña en la vecina región de Kordofán, donde mantienen alianzas con grupos rebeldes que están ganando terreno al Ejército, que a su vez ha intensificado su ofensiva para prevenir que los paramilitares consoliden territorio.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a más de 13 millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que ha causado que más de la mitad de la población enfrente niveles de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. EFE

