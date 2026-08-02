Ejército del Yemen mata a 5 hutíes en choques en zona disputada tras aumento de violencia

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Saná, 2 ago (EFE).- El Ejército del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen afirmó este domingo que mató a cinco combatientes de los rebeldes hutíes en el disputado frente de Taiz, en el suroeste del país, en medio de intentos de infiltración de los insurgentes en la zona y una intensificación de la violencia entre ambos bandos.

Las Fuerzas Armadas yemeníes anunciaron en un comunicado que sus tropas abatieron a cinco hutíes que intentaron infiltrarse en el frente de la sierra de Han, al oeste de Taiz, después de que las fuerzas gubernamentales repelieran varias incursiones de los rebeldes en los últimos días.

Tras los combates, los atacantes se retiraron de la zona, de acuerdo con la nota, que apuntó que los enfrentamientos se alargaron toda la noche en diferentes frentes de Taiz, la capital de la provincia homónima y la tercera ciudad más grande del Yemen.

Todo ello se produce después de que el sábado las fuerzas gubernamentales repelieran otro intento de avance de los hutíes en el frente de Al Anin, donde se contabilizó al menos una baja entre las tropas regulares y dos muertes por parte de los insurgentes.

Los combates también se extendieron a la vecina provincia de Al Dhalea, donde al menos un soldado murió y otros dos resultaron heridos en una ofensiva de los hutíes, mientras que al menos un civil ha muerto estos días por disparos de francotiradores rebeldes en el distrito de Maqbanah, al oeste de Taiz.

La reanudación de la violencia tiene lugar en medio de un aumento de la tensión entre los hutíes y el Gobierno del Yemen, así como el intercambio de golpes entre los rebeldes y Arabia Saudí, que ha llevado a la imposición de un bloqueo marítimo a Riad en el mar Rojo por parte de los insurgentes.

Las ofensivas terrestres a gran escala han sido limitadas desde la expiración de la tregua negociada por la ONU en octubre de 2022, que se ha mantenido hasta ahora, aunque las líneas de frente de Taiz y de otras provincias en disputa han registrado combates esporádicos.

Sin embargo, el reciente estallido de la violencia coincide con los llamamientos del Gobierno del Yemen de mantener un alto nivel de preparación militar contra los hutíes, que también han atacado en las últimas semanas a Arabia Saudí.

Arabia Saudí interviene en el país desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Ejecutivo yemení.

La guerra en el Yemen estalló en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y se intensificó con la intervención de Riad, que provocó una de las peores catástrofes humanitarias del planeta, según la ONU. EFE

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