Ejército detiene a dominicano transportaba a haitianos indocumentados en Azua

1 minuto

Santo Domingo, 27 dic (EFE).- El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este domingo que apresó a un dominicano y a 15 haitianos indocumentados en el sector La Bombita, en la provincia de Azua.

Apolinar Ramírez Ferreras fue sorprendido transportando en un minibús a los haitianos en condición migratoria irregular, dijo el ERD en una nota.

El detenido fue conducido junto al vehículo y los extranjeros indocumentados bajo custodia a la Fortaleza 19 de Marzo del ERD, para los fines legales correspondientes.

En otras operaciones llevadas a cabo en diferentes puntos, como parte de los operativos de interdicción y seguridad, fueron detenidos 127 haitianos en condición migratoria irregular.

El Ejército de República Dominicana mantiene operativos de manera permanente en apoyo a la seguridad nacional y al cumplimiento de las leyes vigentes, afirmó el organismo.EFE

rsl