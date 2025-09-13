Ejército detiene a tres dominicanos que transportaban a siete haitianos indocumentados
Santo Domingo, 13 sep (EFE).- Efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a siete haitianos indocumentados que eran transportados en tres motocicletas por igual número de dominicanos en el sector Pueblo Nuevo, del municipio de Mao, provincia Valverde.
La acción forma parte de los operativos permanentes de seguridad en la zona fronteriza, dijo el ejército en una nota.
Los conductores detenidos fueron identificados como Delmy Alejandro Sánchez, quien transportaba a dos extranjeros indocumentados, Juan Manuel Vargas Colón, que llevaba a tres nacionales haitianos y José Alejandro Díaz, con dos extranjeros a bordo.
En total, fueron retenidos cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad haitiana, junto a las motocicletas utilizadas para su traslado.
El organismo informó que tanto los dominicanos detenidos como los indocumentados y los vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.EFE
