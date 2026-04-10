Ejército guatemalteco denuncia robo de datos en portal web de control de armas

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 10 abr (EFE).- El Ejército de Guatemala denunció este viernes una intrusión externa en el portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones que comprometió información de usuarios particulares, armerías e instituciones como del Ministerio de Gobernación (Interior).

Julio Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército guatemalteco, detalló que el ataque de denegación de servicio duró 13 horas el pasado 7 de abril, permitiendo a un grupo criminal usar un bot para obtener credenciales y extraer datos almacenados.

Aunque no precisó el origen de los atacantes, señaló que la investigación del Ministerio Público (Fiscalía) determinará si se trata de una estructura internacional.

Pese a que versiones extraoficiales señalan el robo de 30 gigabytes (GB) de información, que incluye base de datos de unos 22.000 usuarios, más de 60.000 armas y unos 52.500 certificados, Taracena aseguró que el informe preliminar identifica la descarga de no más de 5 GB.

Por su parte, Otto Rosito Morales, encargado de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, indicó que este día se presentó la denuncia ante la Fiscalía para las acciones legales correspondientes.

«La Dirección General de Control de Armas y Municiones se comunicará personalmente con cada uno de los usuarios afectados para que realicen el cambio de licencia y tenencia» de forma gratuita e inmediata, afirmó el director.

Pamela Figueroa, vocera del Ejército, aseguró que se implementarán nuevas herramientas de ciberseguridad, como el doble factor de autenticación y verificación de códigos, reafirmando el compromiso con la protección de los datos bajo su resguardo.

ao/rao/nvm

(foto) (video)