Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá «respuesta devastadora”

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Teherán, 7 jun (EFE).- El Ejército iraní advirtió este domingo a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se «enfrentará a una respuesta devastadora».

«Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios», dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes. EFE

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