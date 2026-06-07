Ejército iraní dice que si Israel responde a los ataques recibirá «respuesta devastadora”

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Teherán, 7 jun (EFE).- El Ejército iraní advirtió este domingo a Israel de que si responde a los ataques que ha llevado a cabo contra su territorio o vuelve a bombardear el Líbano se «enfrentará a una respuesta devastadora».

«Si (Israel) amplía sus ataques a esa zona (en Líbano) o responde a la acción de Irán con ataques más devastadores y punitivos, se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios», dijo el jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por medios iraníes.

Abdolahi afirmó que la República Islámica había advertido de que si se producía una escalada bélica en el barrio Dahye de Beirut, tal y como ha ocurrido, atacaría objetivos en territorio israelí.

Además, exhortó a que el «Ejército sionista debe cesar sus ataques contra el sur del Líbano y Dahye».

La advertencia de Abdolahi se produce poco después de que Irán atacase con misiles Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

La televisión estatal iraní mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Mientras se producía el ataque el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano.

Estaa ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

«El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos», dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria.

Poco ante,s el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió de que Irán responderá «con firmeza y dureza» al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

«Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye», dijo en X el influyente político conservador. »Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche”, indicó.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un «mensaje especial» para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. EFE

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