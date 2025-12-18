Ejército israelí ataca supuestas infraestructuras de Hizbulá en varias zonas del Líbano

Jerusalén, 18 dic (EFE).- El Ejército israelí afirmó este jueves haber atacado complejos militares y estructuras pertenecientes al grupo chií Hizbulá en varias zonas del Líbano, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«En los ataques, se desmantelaron infraestructuras terroristas y plataformas de lanzamiento en un complejo militar utilizado por Hizbulá para realizar entrenamientos y cursos para terroristas de la organización, así como para disparar artillería y almacenar armas», sostiene la nota castrense.

El mensaje afirma que el Ejército israelí realizó ataques adicionales en otras zonas, que no especifica, del país vecino; dirigidos supuestamente contra almacenes de armas y puntos de reunión de miembros de la milicia chií desde los cuales, sostiene el Ejército, «los terroristas de Hizbulá continuaron operando durante el último período».

Los portavoces militares especificaron además haber atacado este jueves a un supuesto miembro de Hizbulá en Taybeh, al sur del Líbano, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente o sobre si el presunto miliciano perdió la vida en el mismo.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron a comienzos de esta semana las fuerzas armadas en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Las tropas israelíes «han eliminado a aproximadamente 40 terroristas en 30 áreas diferentes a lo largo del sur del Líbano desde el inicio de octubre», recogía el comunicado.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego entre Israel y Hizbulá.

Las fuerzas armadas israelíes alegan que sus objetivos estaban restableciendo estructuras de Hizbulá o participando en el contrabando de armas.

En la mayoría de casos, el Ejército no identifica a los objetivos de sus ataques. EFE

