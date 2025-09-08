Ejército israelí busca sospechosos de ataque en Jerusalén, también a las afueras de Ramala

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del norte de Jerusalén donde esta mañana dos personas mataron a tiros a cinco personas e hirieron a otras doce, y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo».

En un comunicado, el Ejército indicó que está buscando sospechosos, en colaboración con la Policía israelí, en la zona del cruce de carreteras de Ramot, donde dos personas abrieron fuego contra civiles matando a al menos cinco personas.

«Al mismo tiempo, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel están cercando varias zonas en las afueras de Ramala para combatir el terrorismo y reforzar la defensa», añade la nota sobre la capital de Cisjordania ocupada.

El ataque ocurrió pasadas las diez de la mañana hora local, cuando dos individuos abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de carreteras de Ramot en el norte de la ciudad, cercano a dos asentamientos israelíes.

El último reporte del MDA indica que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.EFE

mt/jgb