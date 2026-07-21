Ejército israelí confirma «disparos de advertencia» contra tropas libanesas

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Jerusalén, 21 jul (EFE).- El Ejército israelí confirmó este martes haber abierto fuego contra tropas libanesas, en lo que describió como «disparos de advertencia al aire» después de que, según indicó, el contingente libanés penetrara más allá de la zona de repliegue establecida.

Según un comunicado militar israelí, esta mañana un grupo de militares libaneses, junto a «un vehículo de ingenieros», penetraron unos 150 metros dentro del territorio ocupado por Israel en el municipio de Zawtar al Gharbiya, «en contra de los acuerdos entre las partes».

«Los soldados de las FDI que operaban en el área realizaron disparos de advertencia al aire, que no pusieron en peligro al personal de las Fuerzas Armadas Libanesas, con el fin de alejarlos», continúa el texto, que dice que la zona en la que ingresaron «no forma parte del área piloto».

Tras los disparos, el Comando del Ejército del Líbano -que nunca ha intervenido en la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá y se ha limitado a realizar tareas humanitarias y de socorro- advirtió de que «este ataque obstaculizará la implementación de las medidas de despliegue».

Las Fuerzas Armadas libanesas comenzaron este martes a apostarse en Zawtar al Gharbiya (Nabatieh) en coordinación con el MCG4L (el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano, conformado por representantes militares libanesas, israelíes y estadounidenses), al tiempo que pidieron a la ciudadanía que no regrese «hasta que la situación de seguridad se estabilice».

Ayer, el Ejército libanés ya había anunciado despliegue de personal en la localidad de Froun y en Srifa, las otras dos zonas sureñas acordadas.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de «seguridad plena y efectiva» en las denominadas «zonas piloto», de donde las tropas israelíes se irán replegando «gradualmente» tras su invasión.

Sin embargo, la retirada total israelí del Líbano queda condicionada al «desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas», en referencia al grupo chií libanés Hizbulá, según el texto del acuerdo. EFE

pms/fpa