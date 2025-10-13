Ejército israelí confirma que los últimos 13 rehenes vivos en Gaza están con la Cruz Roja

1 minuto

Jerusalén, 13 oct (EFE).- El Ejército de Israel confirmó que los últimos 13 rehenes que quedaban con vida en Gaza están ya en manos de la Cruz Roja, que los pondrá a disposición de las tropas, recogió un comunicado castrense.

«De acuerdo con la información provista por la Cruz Roja, 13 rehenes han sido transferidos a su custodia y están de camino a las fuerzas del Ejército y el Shin Bet en la Franja de Gaza», aseguraron las fuerzas armadas, confirmando las informaciones previamente compartidas por la prensa israelí.EFE

pbj/jlp