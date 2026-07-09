Ejército israelí confirma tortura de uno de sus soldados a un preso gazatí tras foto viral

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Jerusalén, 9 jul (EFE).- El Ejército israelí corroboró este jueves como verídico «el incidente» en el que un detenido gazatí aparece en calzoncillos, con los ojos vendados y atado boca abajo a una barra de hierro, y aseguró que «no se ajusta a los valores y reglamentos» de las fuerzas armadas (FDI).

«Tras una revisión exhaustiva, se ha identificado el incidente en cuestión. El incidente no se ajusta a los valores y reglamentos de las FDI, se ha iniciado una investigación y los implicados serán sancionados de acuerdo con las conclusiones», dijo el Ejército a EFE en un comunicado.

La imagen comenzó a hacerse viral el pasado 30 de junio, tras ser difundida por un activista palestino en sus redes sociales, que atribuyó su autoría a soldados del batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda, perteneciente a la Brigada Kfir que opera en la devastada Franja de Gaza.

«La fotografía (…) confirma lo que miles de testimonios de detenidos palestinos han revelado, y lo que nosotros y otras organizaciones venimos denunciando desde hace casi tres años», dijo este jueves a EFE Oneg Ben Dror, del departamento de Prisioneros y Detenidos de la ONG Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI).

«Los centros de detención israelíes son campos de tortura para palestinos, algo inseparable del genocidio que Israel está cometiendo», añadió Dror, que denunció que los soldados siguen publicando este tipo de fotografías ante la ausencia de consecuencias.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, al menos 104 detenidos palestinos han muerto en prisiones o centros de detención israelíes, según datos obtenidos por PHRI, muchos de ellos aparentemente como resultado directo de la tortura, la negligencia médica y la privación de alimentos de la que el ministro a cargo de prisiones, Itamar Ben Gvir, alardea a diario.

El Ejército israelí no confirmó a EFE el lugar dónde tuvo lugar el abuso, ni qué batallón participó en él.

Si se trata del batallón Netzah Yehuda, esta formación tiene un extenso historial que vincula a algunos de sus integrantes a abusos contra palestinos, lo que hizo que incluso el Gobierno de Estados Unidos barajase imponer sanciones contra ellos en 2024, que finalmente no fueron adoptadas por el entonces secretario de Estado, Antony Blinken.

Soldados del Netzah Yehuda fueron acusados ​​de estar involucrados en la muerte de Omar Assad, un anciano palestino-estadounidense, detenido en 2020 y abusado por ellos. La autopsia determinó que murió de un ataque al corazón provocado por el estrés sufrido a causa del maltrato.

El comandante del batallón Netzah Yehuda fue reprendido y dos oficiales destituidos, pero la Fiscalía militar israelí no presentó cargos penales. EFE

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