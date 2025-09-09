The Swiss voice in the world since 1935

Ejército israelí destruye 30 edificios en Gaza, según ministro de Defensa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este martes que el Ejército del país «atacó y destruyó» treinta edificios de varios pisos en la Franja de Gaza, que calificó de «terroristas».

«El huracán azotó Gaza ayer con una fuerza sin precedentes», afirmó en su cuenta de X.

Según precisó, «treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos más fueron bombardeados para frustrar la observación y las infraestructuras de Hamás, y allanar el camino a las fuerzas de maniobra».

Katz advirtió de que, si Hamás, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, no depone las armas ni libera a los rehenes, «serán destruidos y Gaza quedará en ruinas».

El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el Ejército israelí había destruido «50 torres terroristas en los dos últimos días», y señaló que los ataques contra rascacielos en la ciudad de Gaza son solo un «preludio» de la operación terrestre que prepara Israel.

Desde el viernes, el Ejército israelí ha confirmado atacar al menos seis rascacielos en la capital del enclave palestino, donde conduce una operación militar desde agosto. Según sus fuerzas armadas, los edificios eran utilizados por Hamás como centros de operaciones.EFE

