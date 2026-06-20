Ejército israelí dice estar «comprometido» con la tregua con Hizbulá mientras ataca Líbano

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Jerusalén, 20 jun (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado a mediodía que está «comprometido» con el alto el fuego suscrito con la milicia libanesá Hizbulá, pero que ha continuado atacando en el Líbano -y ha matado hoy a al menos a 7 personas- en supuesta represalia a proyectiles lanzados por el grupo libanés.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están comprometidas con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas», indicó el Ejército en un comunicado.

El alto el fuego, anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato, no ha sido confirmado públicamente aún por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni por el Ministerio de Defensa, aunque sí por Hizbulá.

Durante la jornada del viernes, los enfrentamientos entre Israel e Hizbulá se mantuvieron pese a la supuesta tregua, y el fuego israelí dejó casi 50 muertos en territorio libanés -incluido el valle de la Bekaa (este)-, decenas de heridos y centenares de familias huyendo despavoridas desde el sur.

Ambas partes se acusaron mutuamente este sábado de estar violando el alto el fuego. Dese el lado israelí, las FDI apuntan a que Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas, que continúan ocupando y expandiendo su área de control en el sur libanés, durante la pasada noche.

«Para eliminar las amenazas y en respuesta a las flagrantes violaciones cometidas por la organización terrorista Hizbulá, las FDI atacaron durante la noche decenas de infraestructuras terroristas y a terroristas pertenecientes a Hizbulá en el sur del Líbano», prosigue el comunicado.

Desde la localidad fronteriza de Metula (Israel), EFE pudo constatar esta mañana que el Ejército israelí continuaba atacando posiciones del sur de Líbano, donde se reportan este sábado al menos 7 muertos, incluidos dos soldados libaneses.

Por su parte, Hizbulá reivindicó que esta madrugada atacó a las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país, pese a que la tregua -que está contemplada en el acuerdo preliminar de paz entre EE.UU. e Irán- estuviera ya en vigor.

«Una vez más, al amparo del alto el fuego, el enemigo lanzó anoche un intento de infiltración hacia las alturas de Ali al Taher, que han permanecido inexpugnables a pesar de los repetidos intentos de capturarlas. Cuando la infantería infiltrada, perteneciente a la brigada de comandos enemiga, alcanzó una emboscada tendida por combatientes de la resistencia, estos los atacaron con armamento adecuado, infligiéndoles un número confirmado de bajas», dijo el grupo, sin precisar la cifra.

Las imágenes de los ataques israelíes en el Líbano muestran centenares de edificios de viviendas completamente arrasados, mientras que las FDI aseguran que los «objetivos» atacados eran «plataformas de lanzamiento de cohetes, depósitos de armas y cuarteles generales» de operaciones de Hizbulá.

De acuerdo con las últimas cifras, actualizadas el viernes por el Ministerio de salud Pública libanés, 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo, después de que Hizbulá actuara en apoyo de Irán y atacara Israel. EFE

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(foto)(vídeo)