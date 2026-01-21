Ejército israelí dice haber matado a un miembro de Hizbulá en el sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 21 de ene (EFE).- El Ejército israelí afirmó haber matado este miércoles a un miliciano del grupo armado chií Hizbulá en Yanouh (sur del Líbano), según hizo saber mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«Hoy miércoles, las Fuerzas de Defensa israelíes atacaron y eliminaron al terrorista Abu Ali Salame, quien se desempeñaba como oficial de enlace de Hizbulá en la aldea de Yanouh, en el sur del Líbano», especifica la nota castrense.

Según el mensaje del Ejército, Salame «dirigía las actividades de Hizbulá en la aldea de Yanouh, con el objetivo de permitir que Hizbulá operara en zonas civiles y propiedades privadas de la aldea, e integrara infraestructuras terroristas en el corazón de la población».

Los militares señalaron que el 13 de diciembre de 2025 solicitaron al mecanismo de supervisión correspondiente la inspección de un almacén de armas de Hizbulá situado en Yanouh. En su calidad de enlace local, Salame habría recibido el informe del Ejército libanés y lo habría transmitido a otros miembros del grupo chií.

De acuerdo con la versión israelí, cuando las fuerzas del Ejército libanés llegaron al lugar, presuntos miembros de Hizbulá impidieron el desmantelamiento de la infraestructura, generando una concentración de personas que permitió retirar el armamento almacenado en la propiedad.

El comunicado añade que, al término del incidente, Salame acordó con el Ejército libanés documentar el inmueble como si estuviera vacío, mientras que durante la operación «varias cajas sospechosas fueron sustraídas del complejo por la puerta trasera».

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes. EFE

ybp/gac/ajs