Ejército israelí dice que mató a dos miembro de Hizbulá en Líbano

2 minutos

Jerusalén, 22 nov (EFE).- Israel aseguró este sábado haber matado a dos miembros de Hizbulá en ataques en la zona de Mayfadoun y Houla, en el sur del Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales del Ejército.

«Hoy, las fuerzas de defensa eliminaron al terrorista Kamel Reza Karnabsh en la zona de Mayfadoun, en el sur del Líbano», especifica el comunicado castrense.

La nota agrega que «el terrorista participó en los intentos de restablecimiento de Hizbulá en la zona».

Además, el comunicado del Ejército informó del asesinato de un segundo presunto miembro del grupo chií en Houla, también en sur del Líbano, que habría sido, según la nota, el representante de Hizbulá en la localidad.

«Como parte de su función, era responsable de la comunicación entre la organización terrorista y los residentes de la zona en materia financiera y militar. Además, operaba para confiscar bienes privados con fines terroristas», agregó.

Según afirmaron los portavoces de las fuerzas militares, estas actividades constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano, por lo que se comprometieron a «continuar operando para eliminar cualquier amenaza y defender al Estado de Israel».

El alto el fuego entre Israel y el grupo chií Hizbulá estipula la retirada del Ejército israelí del sur del Líbano, el repliegue del movimiento armado libanés más al norte y el despliegue en su lugar de las Fuerzas Armadas Libanesas, entre otros puntos.

Pese a su entrada en vigor en noviembre de 2024, Israel sigue manteniendo posiciones en varias colinas del sur del Líbano y bombardea prácticamente a diario su territorio.

En las últimas semanas, estos ataques se han intensificado al tiempo que el Ejecutivo israelí ha elevado el tono contra el grupo chií, algo que podría traducirse en un nuevo escenario bélico en Líbano, según los analistas.

Este martes, otro bombardeo israelí mató a al menos trece personas y un número indeterminado resultaron heridos en el mayor campamento de refugiados palestinos, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón, donde Israel aseguró haber alcanzado un «centro de entrenamiento» de Hamás. EFE

ybp/vh