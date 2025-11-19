Ejército israelí dice que mató a dos supuestos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano

2 minutos

Jerusalén, 19 nov (EFE).- Israel aseguró este miércoles haber matado a dos supuestos miembros de Hizbulá en otro ataque ayer contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense, que se suma a la muerte de 13 personas en un bombardeo contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Sidón, según confirmaron las autoridades de este país.

«En el ataque realizado en la zona de Bint Jbeil, se eliminó a un terrorista involucrado en actividades de reorganización de Hizbulá. En otro ataque en la zona de Blida, se eliminó a un terrorista que estaba recopilando información de inteligencia sobre las tropas», detalla hoy un comunicado.

También ayer, en otro bombardeo, al menos trece personas murieron y un número indeterminado resultó herido en el mayor campamento de refugiados palestinos, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón, donde Israel aseguró haber alcanzado un «centro de entrenamiento» de Hamás.

Sin embargo, el grupo palestino calificó estas declaraciones de «pura invenciones» y defendió que las instalaciones atacadas son en realidad un campo deportivo frecuentado por jóvenes residentes en el campamento de refugiados, un grupo de los cuales estaba presente allí en el momento del bombardeo.

«No hay instalaciones militares en los campos palestinos en el Líbano», aseveró en una nota.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado entre ambos países hace casi un año, aunque estas acciones suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá y es poco frecuente que sean alcanzados miembros de formaciones palestinas. EFE

pms/alf