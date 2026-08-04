Ejército israelí exigirá aprobación de jefe del Estado Mayor para cualquier ataque en Gaza

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Jerusalén, 4 ago (EFE).- Todos los ataques israelíes en la Franja de Gaza deberán contar a partir de ahora con la aprobación del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, según informó este martes la radio militar israelí, Galatz, que citó fuentes de seguridad.

La medida supone un endurecimiento de las reglas de ataque del Ejército, que hasta ahora permitían autorizar este tipo de operaciones con el visto bueno de un comandante de división, de acuerdo con la misma información.

Galatz señaló una reciente «reducción» de los bombardeos israelíes en Gaza que respondería directamente a ese cambio de procedimiento, además de a una disminución general del número de objetivos atacados desde el inicio de la ofensiva lanzada tras la masacre cometida en Israel por el grupo islamista palestino Hamás y otros el 7 de octubre de 2023.

La emisora militar añadió que en las últimas 48 horas no se han registrado ataques israelíes en la Franja, salvo una acción puntual a primera hora del lunes.

Sin embargo, pese a la tregua que Hamás e Israel pactaron el pasado mes de octubre de 2025, la situación en el enclave palestino no es aquella de un alto el fuego.

Solo el pasado domingo, el Ejército israelí mató a al menos 18 gazatíes e hirió a decenas, tras un aumento significativo en los días anteriores del número de ataques.

Estos bombardeos se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase un pacto para el «desarme total» de Hamás.

La hoja de ruta para el cese de hostilidades compartida por la Administración Trump contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza, así como el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

También establece que la primera condición para avanzar es un cese completo de las «operaciones militares» israelíes y de Hamás, y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de alto el fuego de octubre, además de contemplar una retirada gradual de las fuerzas israelíes. EFE

mfh/fpa