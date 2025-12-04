Ejército israelí hiere a dos menores en Cisjordania

Jerusalén, 4 dic (EFE).- Dos menores palestinos resultaron gravemente heridos en ataques de tropas israelíes en Cisjordania este jueves, según informó la Media Luna Roja Palestina en sus canales oficiales.

«La Media Luna Roja Palestina informa de que un joven de 17 años recibió disparos en las extremidades inferiores por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en Tuqu’, cerca de Belén», detalla el comunicado, que añade que el herido fue trasladado al hospital.

Además, la organización reportó que un niño de 12 años resultó gravemente herido en la cabeza por disparos israelíes en Qalqilya. «Su estado es muy crítico y está siendo trasladado al hospital», afirmó la Media Luna Roja.

El menor resultó herido durante una incursión israelí en la ciudad de Qalqilya en la que, según la agencia palestina de noticias, Wafa, las tropas israelíes se desplegaron en varios barrios y dispararon munición real y balas de goma.

Además, una decena de palestinos resultaron heridos este jueves en distintos ataques de colonos israelíes ocurridos en tres puntos diferentes de la Cisjordania ocupada, informó la Media Luna Roja Palestina.

Cisjordania está sufriendo un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, ante la permisividad generalizada de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes.

De hecho, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el pasado 13 de noviembre, se produjeron 1.017 asesinatos de palestinos en Cisjordania, incluidas las muertes en ataques o redadas del Ejército israelí.

El Ejército de Israel se refiere como «terroristas» a aquellos palestinos que atacan a sus tropas o israelíes, también cuando lo hacen de forma individual y sin vincularse a milicias. En ocasiones, utilizan este término para referirse a niños, mujeres o adolescentes que lanzan piedras a los soldados. EFE

