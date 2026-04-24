Ejército israelí mata a 6 supuestos miembros de Hizbulá, pese al alto el fuego en Líbano

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Jerusalén, 24 abr (EFE).- El Ejército israelí aseguró haber matado este viernes a seis supuestos miembros de la milicia chií Hizbulá en Bint Jbeil, al sur de Líbano, pese a la prórroga de alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por la Casa Blanca.

«Se produjo un intercambio de disparos entre los terroristas y las fuerzas de seguridad (israelíes), durante el cual se abatió a dos terroristas (…) En el ataque, otros cuatro terroristas más que estaban en el lugar fueron abatidos», dijo el Ejército de Israel en un comunicado.

En la nota, añadieron que no hubo bajas entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

«Esta es otra flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hizbulá», concluye la nota castrense culpando a la milicia chií, que ha estado ausente de las negociaciones de paz entre Líbano e Israel, de iniciar las hostilidades pese a la tregua.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que mantuvo una «excelente conversación» con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que Israel mantiene «libertad de acción» en Líbano.

«Hemos iniciado un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano, y tenemos claro que Hizbulá está intentando sabotearla. Mantenemos plena libertad de acción contra cualquier amenaza, incluidas las emergentes. Atacamos ayer y atacamos hoy», dijo al respecto del frente en su país vecino, del cual ha ocupado casi un 10 % de su territorio al sur.

Además, durante la mañana de este viernes, también se activaron las alarmas en varias zonas del norte de Israel, donde según el Ejército penetró un dron de Hizbulá que fue interceptado con éxito.

Las FDI igualmente comunicaron que uno de sus drones fue derribado en el sur del Líbano tras el lanzamiento de un misil tierra-aire de pequeño calibre por parte de Hizbulá.

La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, lo que provocó que el Estado hebreo respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano, provocando 2.294 muertos y 7.544 heridos en siete semanas, según datos oficiales. EFE

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