Ejército israelí mata a dos gazatíes y hiere a cuatro más en ataques al sur de la Franja

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Gaza, 8 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes al menos a dos personas en un ataque con drones a Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Según informes de la Defensa Civil gazatí, sus equipos acudieron a la zona sureña de Al Atar, en Jan Yunis, donde dos proyectiles disparados con drones israelíes impactaron sobre un grupo de personas.

En paralelo, fuentes del personal médico del hospital gazatí de Al Nasser hicieron saber que el ataque acabó con la vida de al menos dos personas -que todavía no han sido identificadas-, cuyos cuerpos fueron trasladados a este centro médico en estado desmembrado.

Además, cuatro personas resultaron heridas en un segundo ataque israelí al vehículo donde viajaban cerca de las localidades de Asda y Hamad, también al sur de la Franja, según informó la Media Luna Roja Palestina.

Los heridos, agregó este servicio de emergencias, fueron llevados al hospital de Al Amal, en Jan Yunis.

Por el momento el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Más de 960 gazatíes han muerto en ataques del Ejército de Israel en Gaza desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

En las últimas semanas e ignorando la tregua vigente, Israel ha escalado sus bombardeos contra la Franja, justificándolos tras su ejecución como dirigidos altos cargos del grupo islamista Hamás o su brazo armado.

Solo lo largo del fin de semana, otras 18 personas fallecieron en ataques similares.

En total son más de 72.970 desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque liderado de Hamás a su territorio en el que unas 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas. EFE

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