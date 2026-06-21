Ejército israelí mata a dos palestinos, incluida a una niña de 8 años, en el sur de Gaza

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Gaza, 21 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a dos gazatíes, entre ellos a una niña de 8 años, e hirió a tres más en un ataque aéreo en Jan Yunis, en el sur de la Franja, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Equipos de ambulancias de la Defensa Civil de Gaza informaron sobre el traslado del cuerpo de la niña al hospital sureño de Al Nasser, donde fue identificada como Julia Jaled Al Balawi, de solo 8 años.

Además, el ataque causó la muerte de un hombre identificado como Akram Mohamed Mahmud abu Madi, de 31 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Hospital de Campaña Especializado de Kuwait, confirmaron a EFE fuentes de este centro médico gazatí.

Ayer sábado, nueve gazatíes perdieron la vida en ataques israelíes, incluidas otras dos niñas, y más de 40 personas resultaron heridas, según el último recuento publicado hoy por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Asimismo, el fotoperiodista Ahmed Wishah, de la cadena Al Jazeera, murió también ayer en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en el campamento de refugiados de Al Bureij, en lo que la cadena de noticias catarí calificó como un «asesinato deliberado».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja (controlado por el grupo islamista palestino Hamás), Israel ya ha matado en Gaza a más de 1.020 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado octubre, que no respeta perpetrando ataques diarios.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de 784 gazatíes entre las toneladas de escombros, pero aún quedan miles de cuerpos por localizar. Con ellos, son al menos 73.032 los palestinos muertos desde el 7 de octubre, incluidos más de 20.000 menores de edad. EFE

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