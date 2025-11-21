Ejército israelí mata a dos palestinos en Cisjordania, uno de ellos menor de edad

2 minutos

Jerusalén, 21 nov (EFE).- Dos palestinos de 18 y 16 años murieron este viernes por disparos del Ejército israelí en Kafr Aqab, barrio de Jerusalén Este (Cisjordiania ocupada), anunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

Según informó la Media Luna Roja Palestina, las víctimas fueron trasladadas al hospital al encontrarse en situación crítica por heridas causadas «por munición real».

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, reporta que soldados israelíes irrumpieron en la localidad, desplegaron unidades de infantería en sus calles y posicionaron francotiradores en los tejados de varios edificios antes de abrir fuego contra jóvenes de la zona.

Preguntadas al respecto, las fuerzas armadas de Israel aún no se han pronunciado.

Además, Wafa informa de ataques de colonos producidos a lo largo de la mañana en diversos puntos de Cisjordania. Un vivero de plantas fue atacado durante la madrugada del viernes en la aldea de Deir Sharaf, al oeste de Nablus, causando importantes daños a su contenido.

Colonos israelíes incendiaron también un edificio agrícola en la aldea de Abu Falah, al norte de Ramala, donde también vandalizaron edificios cercanos con eslóganes racistas antes de abandonar la zona.

Wafa informa también del establecimiento de un nuevo puesto de avanzada de colonos en las cercanías de la comunidad beduina de Al Hathroura, al este de Jerusalén.

Los ataques de colonos en Cisjordania son casi diarios, tras un octubre de cosecha de la aceituna en el que se han batido todos los récords de violencia con más de 260 ataques de colonos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con datos de la OCHA, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025 Cisjordania registró un elevado número de palestinos muertos y heridos en incidentes con fuerzas israelíes o colonos.

Yenín encabezó las cifras con 203 fallecidos y 470 heridos, seguida de Tulkarem, con 155 muertos y 350 lesionados, mientras que Nablus, pese a contabilizar menos fallecidos (87), concentró el mayor número de heridos, con 1.853. EFE

ybp/rml