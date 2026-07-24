Ejército israelí mata a palestino en puesto control del campamento de Shuafat (Jerusalén)

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- El Ejército israelí mató a tiros anoche a un palestino en el puesto de control del campamento de refugiados de Shuafat (Jerusalén Este, ocupada), informó este viernes la Gobernación de Jerusalén.

Esta entidad, una de las 16 divisiones administrativas de la Autoridad Palestina, identificó a la víctima como Jalil Rashad Hamed Al Rashq, de 47 años, casado y padre de cinco hijos.

En un comunicado, la Gobernación de Jerusalén afirmó que los puestos de control y de inspección militares israelíes se han convertido en «puntos de control mortales» y en «herramientas sistemáticas utilizadas para «restringir la libertad de movimiento de los palestinos».

«Buscan atentar contra sus vidas mediante el uso excesivo e ilegal de la fuerza y ​​ejecuciones extrajudiciales», añade la nota de la gobernación.

En el comunicado, las autoridades palestinas también aseguran que soldados del Ejército israelí se llevaron el cuerpo de Jalil Rashad y que, por ahora, no se lo han devuelto a su familia para poder ser enterrado.

Por otra parte, su familia informó que el varón padecía epilepsia, según la Gobernación de Jerusalén.

EFE realizó una petición de información al Ejército de Israel (FDI) sobre este suceso sin obtener respuesta hasta el momento.

Además, la Gobernación de Jerusalén hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a los organismos de derechos humanos para que adopten «medidas urgentes y prácticas para detener estas violaciones», exigir responsabilidades a Israel y «brindar protección internacional al pueblo palestino».

Esta muerte se produjo horas antes de un tiroteo en la aldea de Tell, al suroeste de Nablus (Cisjordania ocupada) y cerca del asentamiento colono de Havat Gilad, donde murieron cuatro palestinos y un colono israelí.

El Ejército israelí dijo que varios palestinos robaron el arma de un «guardia de seguridad» que llegó al lugar, tras recibir el reporte de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en la zona, y que dispararon contra civiles israelíes.

Esta versión contrasta con la de las autoridades palestinas, que indican que cuatro personas de Cisjordania ocupada murieron «a manos de las fuerzas de ocupación durante un ataque de colonos israelíes».

Asimismo, añaden que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes «atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas».

Según el Ministerio de Salud palestino, 82 palestinos han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada desde principios de este año, 21 de ellos a manos de colonos israelíes.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los brutales ataques de Hamás en territorio israelí que dieron lugar al considerado como «genocidio» de Gaza según una comisión de expertos de la ONU, más de un millar de palestinos han muerto por fuego del Ejército israelí o de colonos en Cisjordania ocupada. EFE

gac/cg