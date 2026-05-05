Ejército israelí mata a un miembro del brazo de seguridad e inteligencia de Hamás en Gaza

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Gaza, 5 may (EFE).- El Ejército israelí mató este martes en un ataque aéreo a un miembro del Servicio de Seguridad Interna del Gobierno de Hamás, según confirmó en un comunicado el Ministerio del Interior y Seguridad de la ocupada Franja.

La víctima ha sido identificada como Mohamad Jamal al Ghandour y, según el texto, fue asesinado al amanecer en un ataque aéreo israelí contra su vehículo en la ciudad de Gaza.

El Servicio de Seguridad Interna de Hamás es una rama de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior.

Desde la rúbrica del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas mortales asciende ya a más de 834 muertos y 2.365 heridos desde entonces, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, son 72.615 los muertos y cerca de 172.500 los heridos por ataques del Ejército israelí contra una devastada Franja de Gaza, en lo que una comisión independiente nombrada por la ONU llegó a calificar como «genocidio». EFE

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