Ejército israelí mata a un palestino en su casa de Cisjordania y retiene el cadáver

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Ramala, 24 jun (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino en su casa cerca de Yenín (norte de Cisjordania) después de rodear el edificio, abrir fuego contra él e impedir que los equipos de ambulancia llegaran hasta el hombre, según Wafa, la agencia de noticias oficial palestina, y dos órganos del Gobierno palestino que explican que las tropas mantienen el cadáver bajo custodia.

«Mohamed Nazim Ezzat Zayed, de 29 años, fue abatido a tiros por las fuerzas de ocupación en la localidad de Al Yaamún, al oeste de Yenín, y su cadáver sigue retenido», comunicó el Ministerio palestino de Sanidad.

«El ejército de ocupación ha rodeado la vivienda del mártir en Al Yaamún y lo ha asesinado dentro de la casa. Nos han comunicado que tienen su cadáver en su poder», explicó a EFE Emad Kararka, portavoz de la Autoridad General de Asuntos Civiles de Palestina, el organismo de la Autoridad Palestina que gestiona las relaciones administrativas y civiles con Israel.

Según Wafa, las fuerzas pertenecían a una unidad de ‘mistaarvim’, agentes encubiertos que se hacen pasar por árabes palestinos para llevar a cabo sus operaciones.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a la consulta de EFE. EFE

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