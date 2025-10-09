Ejército israelí prepara «defensas sólidas» y se dispone para cualquier escenario en Gaza

Jerusalén, 9 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, ordenó en la madrugada de este jueves al Ejército que prepare «defensas sólidas» y esté listo para cualquier escenario de cara a la aplicación del alto el fuego pactado entre el grupo islamista Hamás e Israel esta noche.

«Durante una evaluación de la situación realizada durante la noche, el Jefe del Estado Mayor ordenó a todas las fuerzas, tanto en el frente como en la retaguardia, que prepararan defensas sólidas y estuvieran listas para cualquier escenario», recogió un comunicado de las fuerzas armadas.

Zamir también ordenó a las fuerzas armadas que se preparen para el proceso para retornar los 48 rehenes aún cautivos en Gaza a territorio israelí. Según las autoridades nacionales, unos 20 siguen con vida.

El Ejército mantendrá sus fuerzas desplegadas «de acuerdo con las directrices del estamento político y las etapas del acuerdo», recoge el comunicado.

La propuesta de tregua del presidente de EE.UU., Donald Trump, recoge que el Ejército israelí deberá hacer una primera retirada de Gaza hasta la «línea amarilla» para permitir a Hamás localizar a los cautivos, según el diario israelí Haaretz.

Esta línea amarilla permitiría al Ejército seguir en Gaza en un perímetro con una profundidad de entre 1,5 kilómetros (en su zona más estrecha) y 6,5 (en la más amplia) desde la frontera entre Israel y la Franja. Las tropas continuarían en cerca de la mitad del territorio gazatí.

A cambio de la liberación de los rehenes que se producirá el lunes, según Trump, Israel deberá liberar a unos 1.950 prisioneros palestinos. De ellos, unos 250 serán condenados a cadenas perpetuas en cárceles israelíes, mientras que 1.700 serán personas que fueron detenidas en Gaza durante la ofensiva.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno ratificará el acuerdo este mismo jueves.EFE

