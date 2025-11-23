Ejército israelí retira de la reserva a comandantes en activo durante el 7 de octubre 2023

Jerusalén, 23 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, anunció este domingo que diversos comandantes en activo durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 serán dados de baja de la reserva, informó el militar en un discurso, mientras que la prensa israelí mencionó nombres.

Tras los resultados de las primeras investigaciones militares sobre qué y cómo pudo suceder el ataque múltiple de Hamás del 7 de octubre, Zamir dijo haber tomado decisiones «personales» sobre los comandantes que ocupaban ciertos cargos y sirvieron el 7 de octubre.

«Esta decisión es compleja y se deriva de mi responsabilidad de equilibrar las consideraciones organizativas y de mando con las necesidades de las Fuerzas de Defensa de Israel durante un período volátil con amenazas en todos los ámbitos», añadió Zamir, quien reiteró que el Ejército falló a los israelíes ese fatídico día.

«Este es un fallo sistémico grave y rotundo, relacionado con las decisiones y la conducta tomadas en la víspera del evento y durante el mismo. Las lecciones de ese día son numerosas y significativas y deben servirnos de guía para el futuro hacia el que pretendo dirigir a las Fuerzas de Defensa», dijo, sin dar más detalles.

Según el diario israelí Haaretz, algunos de los afectados son Oded Basyuk, quien se desempeñó como jefe de la Dirección de Operaciones el 7 de octubre y ya había anunciado su renuncia el pasado marzo, el exjefe del Comando Sur (el área de Gaza) Yaron Finkelman y el exjefe de Inteligencia de la división de Gaza, cuyo nombre se mantiene en el anonimato.

El pasado 10 de noviembre, un comité de expertos formado por militares reservistas señaló, en una primera evaluación de 24 investigaciones realizadas por el Estado Mayor y otra separada sobre la masacre en el festival NOVA, que estas habían sido realizadas de forma «incompleta e insatisfactoria», sin «identificar los puntos débiles y los cambios necesarios» a implementar. EFE

