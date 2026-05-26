Ejército israelí se adentra más allá de las zonas del Líbano ocupadas antes de la tregua

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Jerusalén, 26 may (EFE).- Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron este martes más allá de las zonas del sur del Líbano que ocupan desde antes de la tregua, confirmó a EFE un portavoz castrense.

El Ejército describió, en un comunicado, la incursión como «operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada» y lo justificó con el fin de «eliminar las amenazas directas».

Estas operaciones franquean la ‘línea amarilla’ libanesa, nombre con el que Israel se refiere a alrededor del 8 % del territorio del país vecino que ocupa, pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hizbulá.

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una intensificación de la ofensiva bélica en el Líbano, según una fuente del Likud citada por Haaretz, y esta noche bombardearon más de un centenar de objetivos el este y sur del país, informó el Ejército.

Esa nueva ola de ataques israelíes ha causado la muerte de al menos 16 personas en el Líbano, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, once de ellas en la localidad suroriental de Mashghara. EFE

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