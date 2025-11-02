Ejército israelí sigue destruyendo edificios residenciales en Gaza pese al alto el fuego

2 minutos

Gaza, 2 nov (EFE).- El Ejército israelí continúa destruyendo viviendas en áreas bajo su control tanto en el sur como en el norte de la Franja de Gaza, confirmaron este domingo fuentes locales, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Las explosiones escuchadas esta madrugada se debieron a operaciones de demolición perpetradas por las fuerzas israelíes contra la ciudad de Fukhari, al este de Jan Yunis en el sur de Gaza, detalló a EFE una fuente en la zona.

Además, excavadoras militares destruyeron viviendas también en la ciudad de Gaza, en los barrios de Zeitún y Shujaiya, según la agencia palestina Wafa, que presenció cómo columnas de humo se elevaban desde las zonas atacadas.

Según este medio, en Jan Yunis se produjeron a su vez bombardeos de artillería y disparos israelíes, en medio de la demolición de edificios. EFE no puede verificar de forma independiente lo sucedido, ya que ningún gazatí puede acercarse o sobrepasar la ‘Línea Amarilla’.

La denominada ‘Línea Amarilla’, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

A estas zonas, que representan alrededor del 53 % de la extensión de Gaza, no puede aproximarse ningún gazatí a riesgo de ser disparado por las tropas sin previo aviso.

Desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 226 gazatíes, además de herir a cerca de 600. La mayoría el pasado 28 de octubre, cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas matando a 104 personas, casi la mitad e ellas niños. EFE

aa-pms/jgb