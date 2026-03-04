Ejército israelí urge a abandonar tres edificios del sur de Beirut antes de bombardeos

(Actualiza con un tercer barrio del sur de Beirut)

Jerusalén, 4 mar (EFE).- El Ejército de Israel urgió este miércoles a los libaneses a abandonar tres edificios situados en tres barrios del sur de Beirut, alegando que pertenecen a Hizbulá, antes de que sean atacados por sus cazas.

«Para todos los presentes en el edificio marcado en rojo como se muestra en el mapa y los edificios adyacentes: ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hizbulá. Por su seguridad y la de sus familias, se le exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse al menos 300 metros», detalló en dos comunicados el portavoz castrense Avichay Adraee.

En la orden de advertencia más reciente, Adraee se refiere principalmente a quienes se encuentran en el barrio de Laylaki. Hace una hora, emitió las mismas directrices contra dos edificios: uno en los suburbios de Hadath, y en la anterior demanda a la población alejarse del barrio meridional de Haret Hreik.

Nuevas oleadas de ataques impactaron en el Líbano la madrugada de este miércoles, según recoge la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) que cifra en cuatro las víctimas mortales en la ciudad de Baalbek, en el este del país.

Israel y Hizbulá entraron en un cruce constante de ataques el pasado lunes, cuando el grupo chií atacó por primera vez desde finales de 2024 posiciones israelíes en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en la guerra conjunta liderada por Estados Unidos e Israel.

Israel respondió con bombardeos contra Beirut y otros puntos del país que ya han provocado una masiva oleada de desplazados y más de cincuenta muertos y unos 150 heridos. EFE

