Ejército jordano intercepta ocho misiles lanzados desde Irán, sin causar víctimas ni daños

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Amán, 9 jul (EFE).- El Ejército jordano anunció este jueves que ha interceptado y derribado ocho misiles lanzados desde Irán, sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.

Una fuente militar responsable del Comando General de las Fuerzas Armadas Jordanas afirmó que «los sistemas de defensa aérea jordanos interceptaron y derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano este jueves», según el comunicado castrense, que añadió que la interceptación provocó la «caída de metralla, pero sin que haya información de víctimas ni daños materiales».

El Ejército hizo hincapié en que sus unidades están vigilando «los acontecimientos regionales y se encuentran en el máximo nivel de preparación para proteger el espacio aéreo del reino y defender su soberanía e integridad territorial», ya que «no permitirán ninguna violación del espacio aéreo jordano por parte de ningún actor».EFE

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