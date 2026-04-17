Ejército libanés intensifica su despliegue en el sur para asegurar el retorno de civiles

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El Cairo, 17 abr (EFE).- El Ejército libanés anunció este viernes que está reforzando su despliegue en el sur del río Litani para facilitar el regreso de los residentes a sus aldeas, al tiempo que mantiene sus operaciones en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel.

Según informó el mando militar en un comunicado, «el Ejército trabaja para facilitar el regreso de los residentes a sus aldeas reforzando su despliegue en el sector sur de Litani», mientras desarrolla otras labores que incluyen «el establecimiento de puestos de control temporales, la limpieza de carreteras y obstáculos, así como la detonación controlada de municiones sin explotar».

En este marco, una unidad del Ejército reabrió la carretera Dbayn-Marjayún, que había quedado cortada tras un ataque israelí, mientras que otra unidad procedió a la reapertura del puente costero Qasmiyeh-Tiro y se llevan a cabo trabajos de reparación en varios puentes adicionales.

El mando del Ejército libanés reiteró la importancia de que los ciudadanos cooperen con las instrucciones de las unidades militares desplegadas y eviten transitar por las carreteras que han sido cerradas por el Ejército, ya que estas conducen a aldeas donde aún permanecen estacionadas las fuerzas de ocupación israelíes.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó previamente en un encuentro con diputados en Beirut que el Ejército libanés desempeñará un «papel fundamental» tras la retirada israelí, por lo que remarcó la necesidad de consolidar el alto el fuego tras destacar la importancia de las negociaciones con Israel, que definió como «delicadas y cruciales».

En esta misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de diez días anunciado el jueves y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió tras hablar con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el «desmantelamiento» del grupo chií libanés Hizbulá, y advirtió de que la campaña no ha concluido.

El alto el fuego entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos a 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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