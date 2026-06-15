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Ejército libanés pide a los desplazados del sur posponer su retorno pese acuerdo EEUU-Irán

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Beirut, 15 jun (EFE).- El Ejército libanés instó este lunes a los desplazados a que «pospongan su regreso a los pueblos y ciudades fronterizas» con Israel después de que empezaran a retornar a sus casas por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que incluye el Líbano.

La institución castrense indicó en un comunicado que, «ante los recientes acontecimientos en la región y las noticias que circulan sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, el mando del Ejército subraya la necesidad de que los residentes pospongan su regreso a los pueblos y ciudades fronterizas del sur».

Asimismo, pidió que acataran «las instrucciones de las unidades militares desplegadas, a fin de proteger su seguridad del peligro de violaciones y ataques israelíes».

El Ejército libanés también subrayó la necesidad de «extremar la precaución en las zonas que han sido objeto de ataques israelíes, y de informar sobre municiones sin explotar y objetos sospechosos al centro militar más cercano o a otras fuerzas de seguridad».

La mañana de este lunes, tras conocerse el acuerdo estadounidense-iraní, muchos desplazados del sur libanés -especialmente golpeado por los ataques israelíes- empezaron a regresar a sus casas después de meses de éxodo forzoso, según recogieron medios árabes y libaneses.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, avisó hoy de que el Ejército no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur libanés, y esa zona será «desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (…), será destruida».

Mientras, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró este lunes que se incluya la estabilidad y la seguridad de los libaneses en el acuerdo alcanzado entre EEUU e Irán, y espera que «permita a los libaneses dedicarse a reconstruir lo que ha sido destruido y a recuperar su vida normal» después de todo lo sufrido.

Desde que empezó la ofensiva israelí en el Líbano el 2 de marzo, 3.783 personas han muerto y 11.699 han resultado, según la última actualización del Ministerio de Salud libanés.EFE

ag-kba/rsm/jgb

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