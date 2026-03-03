Ejército libanés se retira de posiciones fronterizas tras avance de las tropas israelíes

Beirut, 3 mar (EFE).- El Ejército libanés se ha retirado de varias de sus posiciones en la frontera de facto con Israel, después de que las fuerzas israelíes decidieran tomar nuevas áreas del sur del Líbano, donde ya mantenían ocupadas varias colinas desde la última guerra.

«El Ejército se ha vuelto a desplegar desde varias de sus posiciones en la frontera con Palestina ocupada a otros puntos de despliegue», informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN), sin ofrecer detalles sobre las razones de su salida ni a cuántos puntos afecta la decisión.

La medida coincide con un avance de las tropas israelíes en el sur del Líbano.

El Estado judío ha establecido posiciones cerca de la zona fronteriza como parte de «una postura defensiva avanzada mejorada», según dijo este martes en una videoconferencia con la prensa internacional el portavoz castrense israelí, Nadav Shoshani.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que la medida «de avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales» en el Líbano fue autorizada en conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Tras el alto el fuego alcanzado por el Líbano e Israel a finales de 2024, el Ejército israelí mantuvo a sus tropas en cinco colinas del territorio libanés, en violación del pacto e ignorando los repetidos esfuerzos diplomáticos para lograr su repliegue.

Desde entonces, ya había ido tomando algunas posiciones más y estableciendo nuevas bases de operaciones avanzadas (FOB, en inglés).

La decisión de expandir todavía más su presencia se produce en medio de una fuerte ofensiva aérea contra el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el este del país, que comenzó la madrugada del lunes.

Durante el último conflicto, en 2024, Israel invadió varias regiones del sur del Líbano. EFE

njd/cg